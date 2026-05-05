MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen LANXESS-Investment verlieren können.

Am 05.05.2023 wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,99 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 2,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,96 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 04.05.2026 auf 18,34 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 49,04 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at