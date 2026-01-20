MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das LANXESS-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,82 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die LANXESS-Aktie investierten, hätten nun 1,519 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,34 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 19.01.2026 auf 16,68 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 74,66 Prozent.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at