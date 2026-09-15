LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Frühe Investition
|
15.09.2026 10:03:29
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.09.2025 wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen LANXESS-Anteile an diesem Tag bei 23,44 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,662 LANXESS-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 597,27 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 14.09.2026 auf 14,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 40,27 Prozent gesunken.
LANXESS wurde am Markt mit 1,23 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS
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