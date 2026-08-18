LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Frühes Investment 18.08.2026 10:03:34

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.08.2025 wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,105 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 61,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,18 Prozent abgenommen.

LANXESS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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