MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LANXESS-Aktie bei 38,28 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,127 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.01.2026 469,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,97 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,05 Prozent verringert.

Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at