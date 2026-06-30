LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|LANXESS-Investmentbeispiel
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30.06.2026 10:03:52
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
LANXESS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die LANXESS-Aktie an diesem Tag 27,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 362,319 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (15,53 EUR), wäre das Investment nun 5 626,81 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 626,81 EUR, was einer negativen Performance von 43,73 Prozent entspricht.
Alle LANXESS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com