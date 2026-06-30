MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie gebracht.

LANXESS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die LANXESS-Aktie an diesem Tag 27,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 362,319 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (15,53 EUR), wäre das Investment nun 5 626,81 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 626,81 EUR, was einer negativen Performance von 43,73 Prozent entspricht.

Alle LANXESS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at