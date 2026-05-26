MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie gebracht.

Am 26.05.2025 wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,823 LANXESS-Anteilen. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 25.05.2026 64,37 EUR wert, da der Schlussstand 16,84 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,63 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at