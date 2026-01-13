LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentables LANXESS-Investment?
|
13.01.2026 10:03:41
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LANXESS-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 223,714 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.01.2026 3 890,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,39 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 61,10 Prozent.
LANXESS wurde am Markt mit 1,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: LANXESS
