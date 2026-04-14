MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LANXESS-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LANXESS-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LANXESS-Anteile bei 61,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,621 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 18,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,51 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,49 Prozent verringert.

LANXESS wurde am Markt mit 1,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at