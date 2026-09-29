LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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LANXESS-Investment 29.09.2026 10:03:33

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LANXESS-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die LANXESS-Anteile bei 59,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,691 LANXESS-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,43 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 28.09.2026 auf 12,67 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 78,57 Prozent verkleinert.

Alle LANXESS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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