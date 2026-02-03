MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem LANXESS-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das LANXESS-Papier bei 25,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 384,911 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 6 770,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,59 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 32,29 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at