MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LANXESS-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LANXESS-Anteile betrug an diesem Tag 20,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 491,642 LANXESS-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 002,95 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 12.10.2026 auf 12,21 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,97 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at