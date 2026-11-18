LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|LEG Immobilien-Investment
|
18.11.2026 10:03:19
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 18.11.2016 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,47 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150,453 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 333,06 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 17.11.2026 auf 48,74 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 333,06 EUR entspricht einer negativen Performance von 26,67 Prozent.
Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 3,76 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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