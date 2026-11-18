So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.11.2016 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,47 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150,453 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 333,06 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 17.11.2026 auf 48,74 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 333,06 EUR entspricht einer negativen Performance von 26,67 Prozent.

Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 3,76 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at