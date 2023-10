MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien verloren

Bei einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LEG Immobilien-Anteile bei 121,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,574 LEG Immobilien-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 187,30 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 10.10.2023 auf 62,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 48,13 Prozent vermindert.

LEG Immobilien wurde am Markt mit 4,60 Mrd. Euro bewertet. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at