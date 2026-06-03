MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 75,34 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 132,729 LEG Immobilien-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (54,15 EUR), wäre die Investition nun 7 187,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,13 Prozent verringert.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 4,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at