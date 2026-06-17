MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,70 EUR. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,282 LEG Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen LEG Immobilien-Anteile wären am 16.06.2026 979,89 EUR wert, da der Schlussstand 53,60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,01 Prozent verringert.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. Euro wert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at