LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Lukratives LEG Immobilien-Investment? 04.11.2026 10:03:34

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,489 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 48,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,51 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,49 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 3,76 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer LEG Immobilien-Aktie auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

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MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Lukratives LEG Immobilien-Investment? Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

09:33
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Correction of a release from 30/10/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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Analysen zu LEG Immobilien

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03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
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