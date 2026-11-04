MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden LEG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,489 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 48,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,51 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,49 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 3,76 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer LEG Immobilien-Aktie auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at