MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 166,945 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 52,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 747,91 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 12,52 Prozent vermindert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro gelistet. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at