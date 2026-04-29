LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Frühe Investition
|
29.04.2026 10:03:44
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112,44 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 0,889 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 53,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,50 Prozent.
LEG Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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