MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Am 24.06.2021 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 124,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 80,548 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 52,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 236,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,63 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines LEG Immobilien-Anteils lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at