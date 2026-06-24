LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Frühe Investition
|
24.06.2026 10:03:49
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.06.2021 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 124,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 80,548 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 52,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 236,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,63 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines LEG Immobilien-Anteils lag damals bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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