LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Frühe Investition 24.06.2026 10:03:49

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Am 24.06.2021 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 124,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 80,548 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 52,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 236,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,63 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines LEG Immobilien-Anteils lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG Immobilien

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01.06.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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