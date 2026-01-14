LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable LEG Immobilien-Anlage? 14.01.2026 10:03:57

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 67,44 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 1,483 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 65,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,91 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,09 Prozent.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 4,88 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten