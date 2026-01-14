MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 67,44 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 1,483 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 65,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,91 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,09 Prozent.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 4,88 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at