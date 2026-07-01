MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das LEG Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80,28 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LEG Immobilien-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,246 LEG Immobilien-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 68,82 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 68,82 EUR, was einer negativen Performance von 31,18 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 4,16 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at