LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lohnende LEG Immobilien-Investition?
|
07.10.2026 10:03:42
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 162,075 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 46,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 465,15 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,35 Prozent verringert.
LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,49 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|44,98
|-2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.