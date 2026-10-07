LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Lohnende LEG Immobilien-Investition? 07.10.2026 10:03:42

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 162,075 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 46,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 465,15 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,35 Prozent verringert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,49 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG Immobilien

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07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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