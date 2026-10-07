MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 162,075 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 46,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 465,15 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,35 Prozent verringert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,49 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at