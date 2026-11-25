Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,556 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers auf 50,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,14 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 20,86 Prozent.

Am Markt war LEG Immobilien jüngst 3,87 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at