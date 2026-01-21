LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LEG Immobilien-Investment im Blick 21.01.2026 10:04:21

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,76 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,028 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 61,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 798,59 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,14 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich jüngst auf 4,82 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG Immobilien

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

mehr Analysen
08.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 60,85 -0,65% LEG Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen