LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|LEG Immobilien-Investment im Blick
|
21.01.2026 10:04:21
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,76 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,028 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 61,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 798,59 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,14 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich jüngst auf 4,82 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
