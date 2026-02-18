LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

LEG Immobilien-Investment im Blick 18.02.2026 10:04:02

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 77,76 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 128,601 LEG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 8 822,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,78 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 5,05 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LEG

