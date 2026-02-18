LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|LEG Immobilien-Investment im Blick
|
18.02.2026 10:04:02
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 77,76 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 128,601 LEG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 8 822,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,78 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 5,05 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.02.26
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)