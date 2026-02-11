LEG Immobilien Aktie
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete das LEG Immobilien-Papier bei 64,93 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,401 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,18 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 10.02.2026 auf 63,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,28 Prozent.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer LEG Immobilien-Aktie auf 44,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
