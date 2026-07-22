LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Investmentbeispiel 22.07.2026 10:04:24

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das LEG Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 134,10 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,746 LEG Immobilien-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,89 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,11 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 3,98 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG Immobilien

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