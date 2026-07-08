LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Rentables LEG Immobilien-Investment?
|
08.07.2026 10:03:40
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,957 LEG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen LEG Immobilien-Papiere wären am 07.07.2026 784,37 EUR wert, da der Schlussstand 56,20 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,56 Prozent verringert.
Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 4,37 Mrd. Euro wert. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der LEG Immobilien-Aktie lag damals bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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