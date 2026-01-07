MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEG Immobilien-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 116,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LEG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,531 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 5 311,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,89 Prozent verringert.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at