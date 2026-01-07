LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

07.01.2026 10:03:58

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEG Immobilien-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 116,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LEG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,531 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 5 311,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,89 Prozent verringert.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

Analysen zu LEG Immobilien

15:04 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
