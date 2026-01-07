LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Langfristige Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 116,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LEG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,531 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 5 311,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,89 Prozent verringert.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
11:42
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.12.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilien
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|64,80
|4,18%