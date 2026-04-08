LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lukrative LEG Immobilien-Investition?
|
08.04.2026 10:03:55
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,258 LEG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,63 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 07.04.2026 auf 56,95 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 28,37 Prozent.
Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 4,37 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!