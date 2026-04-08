MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,258 LEG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,63 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 07.04.2026 auf 56,95 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 28,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 4,37 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at