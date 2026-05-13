MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LEG Immobilien-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 71,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 139,082 LEG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen LEG Immobilien-Aktien wären am 12.05.2026 8 094,58 EUR wert, da der Schlussstand 58,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,05 Prozent verringert.

Am Markt war LEG Immobilien jüngst 4,49 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Papiers fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at