LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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LEG Immobilien-Investmentbeispiel 30.09.2026 10:03:37

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.09.2025 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 67,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,771 LEG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 46,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 683,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,67 Prozent.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Anteils auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG

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13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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