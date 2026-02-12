MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lufthansa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Lufthansa-Aktie bei 8,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 158,676 Lufthansa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 8,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 277,46 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,77 Prozent mehr wert.

Lufthansa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at