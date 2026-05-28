MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lufthansa-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 311,236 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (8,32 EUR), wäre die Investition nun 10 914,73 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,15 Prozent erhöht.

Lufthansa war somit zuletzt am Markt 9,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at