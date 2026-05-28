Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühe Anlage
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28.05.2026 10:03:14
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 311,236 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (8,32 EUR), wäre die Investition nun 10 914,73 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,15 Prozent erhöht.
Lufthansa war somit zuletzt am Markt 9,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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