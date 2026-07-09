MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lufthansa-Anteile bei 7,41 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 348,800 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 471,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,71 Prozent vermehrt.

Lufthansa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,89 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at