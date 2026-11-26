So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lufthansa-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Lufthansa-Papiers betrug an diesem Tag 8,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 122,041 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (8,69 EUR), wäre die Investition nun 1 061,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,10 Prozent.

Am Markt war Lufthansa jüngst 10,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at