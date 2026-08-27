Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investition
|
27.08.2026 10:03:21
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Lufthansa-Papier letztlich bei 7,41 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,492 Lufthansa-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,61 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 26.08.2026 auf 8,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,61 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 9,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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