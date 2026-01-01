MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,77 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 287,830 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,41 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 825,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,25 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 10,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at