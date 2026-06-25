Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Lufthansa-Investmentbeispiel 25.06.2026 10:04:10

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lufthansa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,03 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,219 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (9,60 EUR), wäre die Investition nun 136,51 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 136,51 EUR entspricht einer Performance von +36,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Patrik Stollarz / Getty Images

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