Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investmentbeispiel
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25.06.2026 10:04:10
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,03 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,219 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (9,60 EUR), wäre die Investition nun 136,51 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 136,51 EUR entspricht einer Performance von +36,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patrik Stollarz / Getty Images
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