Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lukratives Lufthansa-Investment?
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19.03.2026 10:04:12
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Der Schlusskurs der Lufthansa-Aktie betrug an diesem Tag 7,69 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 130,005 Lufthansa-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,89 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 025,74 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,57 Prozent.
Der Börsenwert von Lufthansa belief sich zuletzt auf 9,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
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