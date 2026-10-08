MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.10.2023 wurde die Lufthansa-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lufthansa-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,40 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,508 Lufthansa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,66 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Papiers am 07.10.2026 auf 7,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,66 Prozent gesteigert.

Lufthansa wurde am Markt mit 9,12 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at