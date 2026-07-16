MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lufthansa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Lufthansa-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,79 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,374 Lufthansa-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,37 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,37 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at