Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lufthansa-Investition 19.02.2026 10:03:24

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien verdienen können.

Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lufthansa-Aktie bei 6,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,640 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 9,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,73 Prozent gesteigert.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 11,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten