MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien verdienen können.

Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lufthansa-Aktie bei 6,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,640 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 9,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,73 Prozent gesteigert.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 11,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at