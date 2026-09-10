Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investition im Blick
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10.09.2026 10:03:55
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lufthansa-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Lufthansa-Aktie letztlich bei 8,07 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 239,157 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 9 553,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,71 EUR belief. Mit einer Performance von -4,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Lufthansa belief sich zuletzt auf 9,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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