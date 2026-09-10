MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lufthansa-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lufthansa-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Lufthansa-Aktie letztlich bei 8,07 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 239,157 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 9 553,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,71 EUR belief. Mit einer Performance von -4,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Lufthansa belief sich zuletzt auf 9,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at