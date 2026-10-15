Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühes Investment
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15.10.2026 10:03:22
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Lufthansa-Papiers betrug an diesem Tag 6,01 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 166,306 Lufthansa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 1 171,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,05 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 171,79 EUR, was einer positiven Performance von 17,18 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 8,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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