Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühes Investment
|
12.11.2026 10:03:23
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Lufthansa-Papiers betrug an diesem Tag 6,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 526,718 Lufthansa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 13 557,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,88 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 557,25 EUR, was einer positiven Performance von 35,57 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kvini / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,82
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.