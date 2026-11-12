Lufthansa Aktie

Lufthansa ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Frühes Investment 12.11.2026 10:03:23

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Lufthansa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Lufthansa-Papiers betrug an diesem Tag 6,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 526,718 Lufthansa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 13 557,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,88 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 557,25 EUR, was einer positiven Performance von 35,57 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kvini / Shutterstock.com

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