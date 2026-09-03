MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lufthansa-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Lufthansa-Papier investiert hätte, hätte er nun 129,971 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lufthansa-Papiers auf 7,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 989,34 EUR wert. Mit einer Performance von -1,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Lufthansa jüngst 9,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at