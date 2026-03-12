MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,43 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Lufthansa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,587 Lufthansa-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.03.2026 77,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,07 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,63 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 9,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at