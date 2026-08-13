Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Frühe Investition 13.08.2026 10:03:44

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Lufthansa-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Lufthansa-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,74 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 114,364 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 8,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,02 Prozent verringert.

Am Markt war Lufthansa jüngst 9,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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